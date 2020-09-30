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В интернете распространили видео, на котором, как утверждается, из зенитно-ракетного комплекса С-125 сил ПВО Армении сбивают азербайджанский беспилотник.
Телеграм-канал "Лик Войны" предполагает, что БПЛА уничтожили над Степанокертом, столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
По данным Минобороны Армении, в зоне боевых действий работают ударные беспилотники турецкого производства "Байрактар". Информация о сбитом БПЛА пока не подтверждена.
Ранее армянские военные сообщили об уничтожении Су-25 ВВС Армении турецким истребителем F-16, который прилетел в Азербайджан на учения. В Баку и Анкаре отрицают использование F-16 в карабахском конфликте.
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Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики