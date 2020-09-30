F-35 врезался в заправщик и рухнул - видео

F-35 врезался в заправщик и рухнул - видео
Фото: Kate Thornton/air Force/www.globallookpress.com
продолжениеНовая проблема F-35 обойдется США в миллионы
Экипаж KC-130 героически посадил самолет на брюхо без двух двигателей

Американский истребитель F-35B врезался в воздушный танкер КС-130, пытаясь заправиться, и рухнул вниз. Пилот катапультировался, а экипаж заправщика сумел совершить аварийную посадку в поле на брюхо, о чем свидетельствуют фотографии. На снимках видно, что самолет потерял лопасти на винтах, один из них лишен их полностью. А это говорит о том, что столкновение было очень серьезным.

Журнал The Drive опубликовал переговоры между летчиками в эфире, из которых становится понятно, что КС-130 садился без двух работающих двигателей, и по всей видимости, не мог дотянуть ни до базы Эль-Сентро в Калифорнии, в районе которой проходили учения, ни до соседнего "Термал", рядом с "Солтонским морем".


Пока летчики заправщика пытались сесть, F-35 упал на землю, в переговорах упоминается столб черного дыма. Судя по всему, истребитель получил настолько серьезные повреждения, что посадить машину не представлялось возможным. Каким-то чудом во время инцидента никто не погиб, больше всего рисковал экипаж КС-130, так как совершал очень опасную посадку.


Заправка в воздухе остается одним из самых сложных упражнений для летчика. В лучшем случае, оборванный шланг бьет по фюзеляжу, в худшем – происходит нечто подобное.

Как напоминает "Свободная пресса", ранее на учениях "отличились" российские Су-30СМ и Су-35С. Последний в во время учебного боя пальнул из пушки боевыми снарядами и сбил оппонента.

Александр ИЛЬИН

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