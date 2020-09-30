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Ереван заявил об уничтожении трех тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель" со ссылкой на Минобороны Армении.
Ранее ведомство опубликовало кадры использования азербайджанцами в Карабахе этих очень эффективных и разрушительных систем. В ролике видно, как техника ведет огонь, а затем меняет дислокацию, чтобы не попасть под ответный удар.
Как известно, один "Солнцепек" термобарическими ракетами выжигает площадь, равную восьми футбольным полям. Боеприпасы наносят очень тяжелые повреждения личному составу и ни в чем не уступают напалму.
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