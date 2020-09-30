В Одессе аварийно сел самолет ВВС США

"Геркулес" не дотянул до базы "Рамштайн" в Германии

Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 "Геркулес" совершил экстренную посадку в аэропорту Одессы. Как пишет местное издание "Думская", транспортник вылетел с американской базы "Рамштайн" в Германии, и в полете у него отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается устранением поломки.

По уточненным данным, борт принимал участие в торжествах в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии. На самолет нанесли белые широкие линии на хвосте, а также бортовой знак одного из "Дугласов", которые в 1944 году доставили американских десантников во Францию.

Ранее журнал The Drive сообщил о ЧП с еще одним "Геркулесом" – заправщиков КС-130, который столкнулся с истребителем F-35 и сел на брюхо с двумя работающими двигателями.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей