Сухопутные войска похвалили, однако с флотом и авиацией есть нюансы

Лондонский Международный институт стратегических исcледований (IISS) постарался выяснить, является ли российская армия современной и высокотехнологичной, как ее называют в Кремле, и пришел к выводу, что у нее есть и слабые, и сильные стороны.

Аналитики пришли к выводу, что Россия до сих пор пожинает плоды "разброда в армии" в 90-е годы, однако изо всех сил старается наверстать упущенное.

Как и многие российские эксперты, британцы соглашаются, что поворотной точкой стал 2008 год, когда конфликт в Южной Осетии показал слабые стороны внутренней организации российской армии. После этого начались масштабные реформы, хотя они стартовали еще при экс-министре обороны Сергее Иванове.

2008 год показал, что России не хватает возможностей для быстрого развертывания сил даже, если это небольшая война. Но в Москве сделали правильные выводы. Если в 90-е годы только стратегические силы финансировались в должной мере, после Осетии началось перевооружении и модернизация всех российских вооруженных сил.

По мнению IISS, армия России достаточно боеспособная, однако к слабым местам можно отнести стратегическую авиацию. В самолетном парке только небольшое количество модернизированных бомбардировщиков, в основном же, это устаревшие советские машины, включая турбовинтовые Ту-95МС. Но Москва разработала и продолжает разрабатывать эффективные крылатые ракеты и активно занимается гиперзвуковыми разработками.

Как говорится в докладе, сухопутные войска России сейчас малочисленнее и боеспособнее, чем в середине 90-х годов. Солдаты и офицеры находятся в высокой боевой готовности и обладают недавним боевым опытом. ВДВ и реорганизованные силы специального назначения рассматриваются как ключевой компонент.

Что касается реорганизации, то в российской армии создали подразделения, которые могут самостоятельно выполнять задачи. Переход на бригады был правильным решением.

Отмечают британские эксперты и перевооружение, и особенно на ОТРК "Искандер" с "Точка-У". Нельзя забывать и о модернизированных Т-72Б3, а также перевооружении зенитчиков на С-400.



Состояние флота IISS оценивает как "пропасть между амбициями и возможностями", однако признает, что Москве удалось создать боеспособный флот, более подходящий для прибрежной зоны, а также запустить серии новых атомных подводных лодок. Особенно эксперты отмечают "Калибры", которые существенной усилили боевую мощь российских кораблей.

С ВКС ситуация оказалась непростой: в 90-е годы Россия должна была создать новые самолеты, однако ВВС были вынуждены буквально выживать.

Поэтому сейчас Россия модернизирует советские "Фланкеры" и достаточно эффективно, достаточно назвать Су-35С. Помог летчикам и боевой опыт в Сирии.

IISS полагает, что Россия приложила максимум усилий для повышения боеспособности армии и во многом этого добилась. Однако "потерянные 90-е годы" до сих пор мешают Москве наверстать упущенное.