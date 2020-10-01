Истребитель упал недалеко от джипа и взорвался

В интернете очевидцы выложили видео крушения F-35B, который накануне столкнулся с воздушным танкером KC-130. Как оказалось, самолет падал рядом с машиной туристов, которые и сняли все на телефон. Если бы истребитель упал ближе метров на сто, он мог бы накрыть желтый джип, из которого выскочили люди.

После того, как самолет воткнулся в землю, он тут же взорвался, а это значит, в нем было еще достаточное количество топлива.

F-35B Crashing Ground After Mid-Air Collision With KC-130J pic.twitter.com/dPBdVjokJ9 — vlad vlad (@vladwlad777) September 30, 2020

Как сообщалось ранее, в результате вчерашнего инцидента разбился F-35B. Летчик истребителя катапультировался, а экипаж KC-130 сумел посадить самолет на двух двигателях на фермерское поле.

Учения проходили на авиабазе морской пехоты Юма в штате Аризона. Детали аварии до сих пор неясны, но предположительно, летчик истребителя совершил какую-то ошибку, после чего задел КС-130. Столкновение было настолько сильным, что на одном из двигателей, судя по фото, не осталось ни одной лопасти. В настоящее время продолжается расследование инцидента, который, к счастью, не унес ни одной жизни, однако лишил Корпус морской пехоты дорогостоящего F-35B.