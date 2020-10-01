Киев умело использует советское наследие, чтобы повернуть его против Москвы

На выполнение государственного оборонного заказа Украина выделяет в этом году порядка $720 млн или 21 млрд гривен. Издание Defense Express сделало подборку основных амбициозных проектов Киева, который создавались как средства сдерживания России. Большинство этих разработок встретили скептические оценки в РФ, однако создавались они на базе советских вооружений конструкторскими бюро с богатыми традициями и, как минимум, заслуживают внимания.

Противокорабельный комплекс "Нептун" с ракетами Р-360 на базе Х-35 теоретически угрожает всем новейшим российским кораблям от "Каракуртов" до фрегатов проекта 22350. Украинцы хвалят свою систему наведения, которая якобы не уступает даже американской. Однако главный вопрос, сколько комплексов, прошедших испытания, будет поставлено на вооружение. Ранее генеральный конструктор и гендиректор КБ "Луч" Олег Коростелов заявил, что предприятия готовы делать по одному комплексу в год. Но это не так много.

Следующее оружие – РСЗО "Ольха", сделанная на базе советской "Смерч". В настоящее время испытывается "Ольха-М" с дальностью до 120 километров. Систему никак не запустят в серию. Финальные испытания перенесли на декабрь 2020 года, а принятие на вооружение в первом квартале следующего.

Кроме того, украинские предприятия работают над новыми снарядами калибра 122 мм для "Градов", а также 220 мм для "Ураганов". Сообщалось, что снаряды РС 9М221Ф "Тайфун-1" для "Градов" обладают дальностью до 40 километров.

С оперативным тактическим комплексов у Киева обстоят дела сложнее. Прототип опытного образца ОТРК "Сапасан" от КЮ "Южное" ждут только в 2022 году.