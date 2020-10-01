Самолеты слишком зависят от спутников

Истребитель F-35 и бомбардировщик B-2 являются гордостью ВВС США, однако журнал The National Interest нашел слабые стороны у этих самолетов. По данным издания, успех миссий этих самолетов зависит от спутниковой сети, и если сигнал ненадежен, боевая задача просто может быть не выполнена, а экипаж окажется в зоне риска.

Именно спутники отвечают за получение летчиками координат целей, навигационных данных, а также конфиденциальной информации об угрозах с земли или в воздухе. А учитывая, что Россия активно разрабатывает и тестирует противоспутниковое оружие, удар по бомбардировщикам и истребителям может быть нанесен с совершенно другой стороны – из космоса.

На данный момент в США разрабатывают антенны и безопасные сетевые системы для улучшения и увеличения скорости космической связи. Это необходимо для максимального быстрого наведения на цели. Поэтому исследовательская лаборатория ВВС США (ARFL) готовится заключить контракт с SES Government Solutions и Isotropic Systems, чтобы создать датчики нового поколения.

В рамках испытаний планируется опробовать многолучевой терминал Isotropic Systems на спутниковой группировке SES 03b. Задача заключается в том, чтобы одновременно подключиться к двум спутниковых группировкам. То есть, если одна из них выйдет из строя, самолеты смогут быстро переключиться на другую.