Киев залезет в миллиардные долги для закупок боевых катеров

Киев залезет в миллиардные долги для закупок боевых катеров
Фото: Mcs3 Robert S. Price/U.S. Navy/www.globallookpress.com
продолжениеКиев признал Северо-Крымский канал дырявым
Помощь в строительстве москитного флота Незалежной окажет Великобритания

Украина намерена взять на Западе очередной кредит в размере $1,6 млрд. На этот раз речь идет о заимствованиях у Великобритании, у которой Киев собрался закупить серию военных катеров с ракетными установками. О таких прожектах Незалежной заявил замминистра обороны страны Александр Миронюк в интервью военному изданию "Defence Express".

Он отметил, что в будущем британцы обещают перенести часть производства малых ракетных катеров на украинскую территорию.

"Компании из Великобритании получили необходимые разрешительные согласования для работы с Украиной по продаже необходимого количества ракетных катеров. Для этого правительство Соединенного Королевства готово предоставить кредит на 10 лет на сумму в пределах $1,6 млрд." – сказал чиновник.

По его словам, Киеву придется дать соответствующие правительственные гарантии, поскольку речь идет не об обычной закупке, а о локализации производства кораблей на Украине, когда некоторое количество образцов выпускается иностранным исполнителем с привлечением местных специалистов.

"А дальнейшее производство – уже на наших верфях, с освоением технологий и соответствующими навыками и, в конце концов, с получением в итоге продукта, отвечающего всем необходимым стандартам", – подчеркнул Миронюк.

Тема создания москитного флота Незалежной с помощью кораблестроителей Соединенного Королевства активно стала освещаться в украинских СМИ с начала сентября, когда "Европейская правда" сообщила, что Киев и Лондон находятся на завершающей стадии переговоров по локализации производства ракетных катеров для украинских ВМСУ.

По информации издания, два первых корпуса будут построены на британской верфи при участии специалистов предприятия с Украины. Впоследствии все производство – от сбора корпусов до оснащения кораблей вооружением – будет осуществляться на украинской верфи, которую правительство выберет и согласует с британцами.

Программа действий согласовывается перед визитом президента Незалежной Владимира Зеленского на Туманный Альбион, запланированный в октябре.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей