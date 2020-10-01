Помощь в строительстве москитного флота Незалежной окажет Великобритания

Украина намерена взять на Западе очередной кредит в размере $1,6 млрд. На этот раз речь идет о заимствованиях у Великобритании, у которой Киев собрался закупить серию военных катеров с ракетными установками. О таких прожектах Незалежной заявил замминистра обороны страны Александр Миронюк в интервью военному изданию "Defence Express".

Он отметил, что в будущем британцы обещают перенести часть производства малых ракетных катеров на украинскую территорию.

"Компании из Великобритании получили необходимые разрешительные согласования для работы с Украиной по продаже необходимого количества ракетных катеров. Для этого правительство Соединенного Королевства готово предоставить кредит на 10 лет на сумму в пределах $1,6 млрд." – сказал чиновник.

По его словам, Киеву придется дать соответствующие правительственные гарантии, поскольку речь идет не об обычной закупке, а о локализации производства кораблей на Украине, когда некоторое количество образцов выпускается иностранным исполнителем с привлечением местных специалистов.

"А дальнейшее производство – уже на наших верфях, с освоением технологий и соответствующими навыками и, в конце концов, с получением в итоге продукта, отвечающего всем необходимым стандартам", – подчеркнул Миронюк.

Тема создания москитного флота Незалежной с помощью кораблестроителей Соединенного Королевства активно стала освещаться в украинских СМИ с начала сентября, когда "Европейская правда" сообщила, что Киев и Лондон находятся на завершающей стадии переговоров по локализации производства ракетных катеров для украинских ВМСУ.

По информации издания, два первых корпуса будут построены на британской верфи при участии специалистов предприятия с Украины. Впоследствии все производство – от сбора корпусов до оснащения кораблей вооружением – будет осуществляться на украинской верфи, которую правительство выберет и согласует с британцами.

Программа действий согласовывается перед визитом президента Незалежной Владимира Зеленского на Туманный Альбион, запланированный в октябре.

