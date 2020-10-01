США нашли управу против российских подлодок в Арктике

Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
С ростом активности российских подлодок в Арктике, а также растущего значения этого региона в свете глобального потепления, ВМС США заказали разработку беспилотных подводных аппаратов и специальных буев для слежения за субмаринами подо льдом.
Как пишет журнал The Drive, военные заключили контракт с Океанографическим институтом Вудс-Хоул на сумму $12 млн. Пентагон хочет создать глобальную систему слежения в Арктике, которая уже получила название – арктическая мобильная система наблюдения (Arctic Mobile Observing System, сокращенно AMOS).
Программа предусматривает создание акустической навигационной сети, узлов связи и автономных беспилотных аппаратов. Предполагается, что система бесперебойно будет работать год и действовать в радиусе 100 километров от центрального узла, при этом связь будет двусторонней. В дальнейшем планируется увеличить радиус.
ВМС США уверяют, что создают AMOS для изучения изменения арктического климата и отступления льдов, однако на самом деле, это идеальная система, чтобы держать ситуацию под контролем, не используя при этом личный состав в тяжелых климатических условиях. Аппараты и буи будут передавать на берег информацию о российских подлодках, если их удастся засечь.
Кроме того, AMOS поможет провести военно-морские операции в Арктике. В этом регионе спутники эффективны не так, как в других точках Земли, поэтому сеть подводных аппаратов – очень разумное решение. По мнению The Drive, США готовят серьезную почву для противодействия России на Севере. Систему должны представить по контракту в 2024 году.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики