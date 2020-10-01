США нашли управу против российских подлодок в Арктике

США нашли управу против российских подлодок в Арктике
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Новая система опутает стратегически важные районы и может стать серьезной преградой для Северного флота

С ростом активности российских подлодок в Арктике, а также растущего значения этого региона в свете глобального потепления, ВМС США заказали разработку беспилотных подводных аппаратов и специальных буев для слежения за субмаринами подо льдом.

Как пишет журнал The Drive, военные заключили контракт с Океанографическим институтом Вудс-Хоул на сумму $12 млн. Пентагон хочет создать глобальную систему слежения в Арктике, которая уже получила название – арктическая мобильная система наблюдения (Arctic Mobile Observing System, сокращенно AMOS).

Программа предусматривает создание акустической навигационной сети, узлов связи и автономных беспилотных аппаратов. Предполагается, что система бесперебойно будет работать год и действовать в радиусе 100 километров от центрального узла, при этом связь будет двусторонней. В дальнейшем планируется увеличить радиус.

ВМС США уверяют, что создают AMOS для изучения изменения арктического климата и отступления льдов, однако на самом деле, это идеальная система, чтобы держать ситуацию под контролем, не используя при этом личный состав в тяжелых климатических условиях. Аппараты и буи будут передавать на берег информацию о российских подлодках, если их удастся засечь.

Кроме того, AMOS поможет провести военно-морские операции в Арктике. В этом регионе спутники эффективны не так, как в других точках Земли, поэтому сеть подводных аппаратов – очень разумное решение. По мнению The Drive, США готовят серьезную почву для противодействия России на Севере. Систему должны представить по контракту в 2024 году.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей Михайличенко
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Значит надо совершенствовать нашу систему РЭБ для глушения этих буёв или полного выведения их из строя!!!
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