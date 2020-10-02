В Нагорном Карабахе утром 2 октября возобновились бои

В Минобороны Армении заявили, что военные сбили за сегодняшний день два самолета Азербайджана. Кроме того, в ходе боев в Карабахе были сбиты два беспилотника. Об этом написалапресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян в своем Фейсбук.

О другом сбитом самолете она сообщала ранее.



Азербайджанская сторона пока никак не отреагировала на эту информацию.

Напомним, ранее сегодня в Ереване заявили о готовности к переговорам о прекращении огня. Эскалация конфликта в Карабахе случилась в конце сентября. Россия вместе с США и Францией накануне призвали участников конфликта прекратить боевые действия.