Глава МИД Франции заявил о больших рисках международного конфликта

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Войну в Карабахе нужно остановить без каких-либо условий и промедления

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, в ходе которых предупредил их об угрозе международного конфликта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.

Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что необходимо срочно добиться прекращения боевых действий без каких-либо задержек и предварительных условий, так как конфликт перерасти в "тяжелую фазу". 

Ранее Минобороны Армении рассказало о многочисленных разрушениях гражданской инфраструктуры в Степанакерте. Есть раненые, кроме того, пострадала служба чрезвычайной ситуации. Телеграм-канал WarGonzo опубликовал кадры пожарной части после обстрела.

Александр ИЛЬИН

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