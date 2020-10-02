ВС Армении приведены в состояние полной боеготовности

ВС Армении приведены в состояние полной боеготовности
Фото: Zuma\TASS
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В оборонительных районах пополняют отряды

Вооруженные силы Армении полностью приведены в состояние боеготовности. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны страны.

Отмечается, что в воинских частях развернули пункты приема для военнослужащих и боевой техники. Силы Армении заняты пополнениями отрядов, которые дислоцированы на оборонительных рубежах, передает "Интерфакс".

Ранее в военном ведомстве Армянской республики заявили, что во время боевой операции в районе Карабаха военнослужащие вывели из строя два военных борта азербайджанских сил.

2 октября в МИД Армении сообщили, что Ереван готов к обсуждению прекращения боевых действий на территории Карабаха. Армянская сторона изъявила желание о сотрудничестве с представителями ОБСЕ в зоне военного конфликта.


Егор МАЛКОВ

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