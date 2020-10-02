СМИ: Азербайджан применил израильский ракетный комплекс - видео

продолжениеВ районе Карабаха сбиты несколько азербайджанских самолетов - Армения
Взорван мост, соединяющий Армению и Карабах

В интернете распространили видео попадания тяжелого снаряда или ракеты в мост через реку Акари, связывающую Армению и Нагорный Карабах. На видео хорошо видно, как клубы дыма окутывают всю дорогу, а в эпицентр взрыва едет белый гражданский автомобиль. Очевидно, что если бы он проехал на пару секунд раньше, от машины ничего бы не осталось.


Как предполагает "Военный обозреватель", азербайджанские военные применили ОТРК LORA производства Израиля. В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило о падении как минимум 10 ракет комплекса "Точка-У" с армянской стороны.

Александр ИЛЬИН

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