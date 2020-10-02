Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
627 новости
В интернете распространили видео попадания тяжелого снаряда или ракеты в мост через реку Акари, связывающую Армению и Нагорный Карабах. На видео хорошо видно, как клубы дыма окутывают всю дорогу, а в эпицентр взрыва едет белый гражданский автомобиль. Очевидно, что если бы он проехал на пару секунд раньше, от машины ничего бы не осталось.
Как предполагает "Военный обозреватель", азербайджанские военные применили ОТРК LORA производства Израиля. В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило о падении как минимум 10 ракет комплекса "Точка-У" с армянской стороны.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики