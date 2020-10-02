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США продолжают продавать истребитель F-35 европейским странам, чтобы в случае войны истребителями пятого поколения можно было комплектовать эскадрильи разных стран.
На этот раз американцам удалось убедить купить самолеты Швейцарию, страну, которая традиционно придерживается нейтралитета и не вступает ни в какие конфликты. Ранее покупать F-35 отказалась Германия, хотя в США очень настаивали на этой сделке по понятным причинам: ФРГ традиционно являлась главным плацдармом для сдерживания России.
Как сообщило накануне Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США, Госдеп одобрил поставку Швейцарии 40 истребителей F-35 на сумму $6,6 млрд.
Кроме того, рассматривает вопрос покупки Берном 40 палубных истребителей F/A-18EF Super Hornet, что крайне странно, так как Швейцария не имеет выхода в море и сможет использовать этот самолет только как истребитель или штурмовик. Сумма этой сделки вместе с оборудованием предположительно составит $7,5 млрд.
Истребители F-35 скоро появятся и у Польши, которая граничит с Беларусью и Калининградской областью.
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