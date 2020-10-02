На данный момент записались уже около 80 человек

Армянская диаспора в Греции объявила о наборе добровольцев, которые отправятся в армянскую армию для участия в военных действиях в Нагорном Карабахе.

По словам эксперта по международным отношениям Пола Антонопулоса, на призыв откликнулось уже более 80 людей. Об этом журналист написал в своем "Твиттере". Среди них есть и граждане Греции. Солдаты намерены бороться против "азербайджанской агрессии".

The Greek/Greek-Armenian volunteers going to #Artsakh are coming from all over Greece including Athens, Thessaloniki, Crete, Chalkida, Thessalia and elsewhere. #ArtsakhStrong https://t.co/kJxnp6lpbt — Paul Antonopoulos (@oulosP) October 1, 2020

В основном в добровольцы записываются молодые парни, однако есть и представители старшего поколения, сообщает "Взгляд". Представительницы прекрасного пола также не остаются в стороне. Среди добровольцев есть и замужние женщины, и те, кому только 18 лет.

Сейчас призыв добровольцев в армию Армении идет по всему миру. Граждане Франции, США и России уже в ближайшее время отправятся в Нагорный Карабах.

Напомним, что сегодня, 2 октября, власти Армении объявили о еще нескольких сбитых самолетах Азербайджана в районе Карабаха. Обострение конфликта вокруг спорной территории началось 27 сентября.