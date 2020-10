Армянская диаспора в Греции объявила о наборе добровольцев, которые отправятся в армянскую армию для участия в военных действиях в Нагорном Карабахе.

По словам эксперта по международным отношениям Пола Антонопулоса, на призыв откликнулось уже более 80 людей. Об этом журналист написал в своем "Твиттере". Среди них есть и граждане Греции. Солдаты намерены бороться против "азербайджанской агрессии".

The Greek/Greek-Armenian volunteers going to #Artsakh are coming from all over Greece including Athens, Thessaloniki, Crete, Chalkida, Thessalia and elsewhere. #ArtsakhStrong https://t.co/kJxnp6lpbt