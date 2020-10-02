В Греции набирают добровольцев для Карабаха

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На данный момент записались уже около 80 человек

Армянская диаспора в Греции объявила о наборе добровольцев, которые отправятся в армянскую армию для участия в военных действиях в Нагорном Карабахе. 

По словам эксперта по международным отношениям Пола Антонопулоса, на призыв откликнулось уже более 80 людей. Об этом журналист написал в своем "Твиттере". Среди них есть и граждане Греции. Солдаты намерены бороться против "азербайджанской агрессии".

В основном в добровольцы записываются молодые парни, однако есть и представители старшего поколения, сообщает "Взгляд". Представительницы прекрасного пола также не остаются в стороне. Среди добровольцев есть и замужние женщины, и те, кому только 18 лет. 

Сейчас призыв добровольцев в армию Армении идет по всему миру. Граждане Франции, США и России уже в ближайшее время отправятся в Нагорный Карабах. 

Напомним, что сегодня, 2 октября, власти Армении объявили о еще нескольких сбитых  самолетах Азербайджана в районе Карабаха. Обострение конфликта вокруг спорной территории началось 27 сентября. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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