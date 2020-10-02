СМИ: ядерная война между НАТО и Россией "стучится в двери" Восточной Европы

СМИ: ядерная война между НАТО и Россией "стучится в двери" Восточной Европы
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
"Прифронтовым" странам готовят нелегкую участь

В связи с обострением отношений России и НАТО, а также разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), под угрозой оказались страны Восточной Европы, которой отводится роль "прифронтовой зоны".

Как напоминает болгарское издание "Дума", если во времена холодной войны опасность угрожала странам Западной Европы, граничащим с государствами Варшавского Договора, теперь на их месте оказались входящие в НАТО Болгария, Польша, Румыния, Чехия, Словакия.

"Дума" приводит фразу бывшего помощника госсекретаря Виктории Нуланд и "прифронтовых государствах, которая теперь "приобретает новый смысл".

Нуланд в 2015 году обсуждая ситуацию в Донбассе, действительно заявила, что НАТО должно развернуть командные пункты во всех шести прифронтовых государствах, однако не уточнила, в каких. Как известно, Украина граничит с Россией, Белоруссией, Молдавией, Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей. В Североатлантический альянс входят последние четыре.

Как пишет болгарское издание, США очень удобны эти "прифронтовые" страны. В них "гарантирована апатия общества", а в ряде государств есть историческая обида на Россию. При этом элита слишком зависит от благосклонности Вашингтона, который по-прежнему создает напряжение в Европе.

Регулярно над странами Восточной Европы летают стратегические бомбардировщики, которые являются потенциальными мишенями для российских ракет и истребителей.

Кроме того, "Дума" подчеркивает выход США из ДРСМД, а затем и России, и это событие может повлечь за собой очень негативные последствия. Как известно, американцы вышли из этого договора после того как Россия отказалась снять с вооружения ракету 9М729, которая во версии Пентагона обладает средней дальностью. Теперь может быть не продлен СНВ III – Договор о сокращении наступательных вооружений.

Год назад бывшего главного редактора "Думы" Юрия Борисова, являвшегося на тот момент одним из секретарей Национального движения "Русофилы", задержали за связи с генералом Службы внешней разведки России Леонидом Решетниковым. Борисов тогда назвал свой арест политическим заказом. Позже он был освобожден от ареста без предъявления какого-либо обвинения.

Александр ИЛЬИН

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