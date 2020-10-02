Боевые вертолеты Ми-28НМ вооружат дронами-камикадзе

Боевые вертолеты Ми-28НМ вооружат дронами-камикадзе
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Машины получат "хитрые" универсальные блоки

Боевые вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" смогут запускать дроны-камикадзе из модульного кассетного блока неуправляемых ракет. Речь идет о блоке Б8В10-УВ разработки научно-технического центра "Заслон", впервые представленного на форуме "Армия-2018".

Как пишет газета "Известия", этот блок позволяет адаптировать количество направляющих для ракет под каждую задачу. При этом встроенная аппаратура передает информацию от системы управления вооружением вертолета на полезную нагрузку ракеты или дрона. В результате летчик может управлять боеприпасами. А это могут быть управляемые ракеты, небольшие беспилотники и даже "модные" в последнее время дроны-камикадзе.

Сообщается, что через эту систему можно даже напитать энергией аккумулятор в беспилотнике, запустить его, и он дальше отправится выполнять свою боевую задачу. Использовать блок смогут все боевые вертолеты, оснащенные соответствующей системой вооружения.

Как пишет специализированный блог missiles2go, в настоящее время проходят испытания этого блока.

Модуль Б8В10-УВ включает 10 орудий и узел подвески на носитель, а К8В10-УВ на 10 и К8В5-УВ на 5 орудий являются "модулями расширения" и крепятся к основному модулю. Количество стволов варьируется от 10 до 25. Главным преимуществом является модульность, то есть возможность установки разных боеприпасов и количества ракет.

К слову, ставить подобные блоки предполагается не только на вертолеты, но и автомобили, в частности, посетителям форума "Армия" демонстрировали. Об испытаниях К8В10-УВ с  мини-дронами пока ничего не сообщалось.

Александр ИЛЬИН

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