Столицу НКР атакуют при помощи беспилотников, слышны взрывы

В центре столицы непризнанной республики Нагорный Карабах (Арцах) Степанакерте снова слышны взрывы артиллерии ВС Азербайджана.



Как передает РИА "Новости", жители города спешно спускаются в подвалы и бомбоубежища, звучат сирены воздушной тревоги. Пока неизвестно, что является целью атак, а также каковы разрушения.

По информации телеграм-канала WarGonzo, который ведет военкор Семен Пегов, Степанакерт атакуют беспилотники, в столице раздалось пять взрывов.

По данным аккаунта "Башня Жданова", под обстрел попал военный госпиталь.



Ранее в пятницу, 2 октября, азербайджанцы уже нанесли удары по Степанакерту, в результате чего были повреждены обувная фабрика и гражданская инфраструктура.

