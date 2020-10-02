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В центре столицы непризнанной республики Нагорный Карабах (Арцах) Степанакерте снова слышны взрывы артиллерии ВС Азербайджана.
Как передает РИА "Новости", жители города спешно спускаются в подвалы и бомбоубежища, звучат сирены воздушной тревоги. Пока неизвестно, что является целью атак, а также каковы разрушения.
По информации телеграм-канала WarGonzo, который ведет военкор Семен Пегов, Степанакерт атакуют беспилотники, в столице раздалось пять взрывов.
По данным аккаунта "Башня Жданова", под обстрел попал военный госпиталь.
Ранее в пятницу, 2 октября, азербайджанцы уже нанесли удары по Степанакерту, в результате чего были повреждены обувная фабрика и гражданская инфраструктура.
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