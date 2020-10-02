В США обеспокоились калибром пушек российских танков

В США обеспокоились калибром пушек российских танков
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Часть боевых машин могут перевооружить

В США с тревогой восприняли слова главкома Сухопутных вооруженных сил ВС РФ Олега Салюкова о возможном увеличении калибра танковых пушек.

Генерал армии в интервью по случаю Дня сухопутных войск отметил модернизированные основные боевые танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ, которые вооружены 125-мм пушками 2А46 разной модификации. На Т-90М установлена более современная пушка 2А82-1М.

Эти платформы не новые, однако благодаря модернизации удалось получить совершенно другие машины. Т-72Б3 стал одним из лучших модернизированных танков, благодаря новому двигателю В-92С2Ф и автоматизированной коробке передач, которая позволила существенно повысить скорость заднего хода.

Как пишет журнал The National Interest, в плане вооружения речь может идти о 152-мм пушке 2А83, которую планировалось поставить на российский танк нового поколения "Армата".

Теоретически, это оружие может получить танк Т-90М, который и так в какой-то степени "подменяет" Т-14, все еще не поступившую на вооружение.

Интересно, что 2А83 калибра 152 мм задумывалась еще на рубеже 90-х годов прошлого века для перспективного танка Т-95, который во многом предвосхитил "Армату". Некоторые военные эксперты даже полагают, что машины превзошла бы Т-14, если бы проект не заморозили.

Минусами 152-мм пушки называли избыточную мощность, технические сложности и потребность массового производства тяжелых снарядов, которые еще и занимают больше места в танке. Например, у американского "Абрамса" 120-мм пушка, и в Пентагоне не торопятся увеличивать калибр, хотя и разработали новые универсальные снаряды, которые одновременно могут быть осколочно-фугасными и бронебойными.

Пушка 2А83 могла бы пригодиться какому-нибудь танковому спецподразделению, которое отправили на прорыв обороны противника. Затяжная война станет проблемой для такой машиной, так как неизбежно возникнет проблема со снарядами. 

Александр ИЛЬИН

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