Три самолета сбили: последние подробности ожесточенных боев в Карабахе

Три самолета сбили: последние подробности ожесточенных боев в Карабахе
Фото: Armenian Defense Ministry/Globallookpress.com/globallookpress.com
В Степанакерте прогремели взрыва

Между Арменией и Азербайджаном продолжаются ожесточенные бои в районе непризнанной республики Нагорный Карабах. Министерство обороны Армении сообщило, что силы страны уничтожили три военных самолета ВВС Азербайджана. 

Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян также написала на своей странице в "Фейсбук" о том, что бои идут на северном и южном направлениях границы Карабаха. По ее словам, противник атакует в этих районах. 

Как пишет РИА "Новости" со слов Степанян, у противника серьезные потери, а силы Армении мешают Азербайджану продвигаться вперед. 

При этом в Министерстве обороны Азербайджана рассказали, передает то же агентство, о том, что продолжаются столкновения, которые шли всю ночь. В Баку также опровергли сообщения Еревана о сбитых воздушных судах. 

Ведомство выложило на своей странице в "Ютуб" видео, на котором видно, как военные обстреливают силы противника. 

Как передает РИА "Новости" с места событий, в Степанакерте были слышны артиллерийские взрывы. А президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал ситуацию в интервью "Аль-Джазире". Глава государства считает, что конфликт необходимо завершить как можно быстрее, так как страна не может ждать еще 30 лет. Он также отметил, что у России более высокая роль в процессе урегулирования конфликта, чем у других стран. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что произошло за неделю в Нагорном Карабахе. 

Полина ИВАНОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
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Где санкции ЕС против "демократических методов" руководства азербайджана???
Число жертв в сотни (а может и в тысячи) раз больше, чем в Белоруссии, а санкций нет...
Диссонанс, однако!
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