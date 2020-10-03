В Степанакерте прогремели взрыва

Между Арменией и Азербайджаном продолжаются ожесточенные бои в районе непризнанной республики Нагорный Карабах. Министерство обороны Армении сообщило, что силы страны уничтожили три военных самолета ВВС Азербайджана.

Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян также написала на своей странице в "Фейсбук" о том, что бои идут на северном и южном направлениях границы Карабаха. По ее словам, противник атакует в этих районах.

Как пишет РИА "Новости" со слов Степанян, у противника серьезные потери, а силы Армении мешают Азербайджану продвигаться вперед.

При этом в Министерстве обороны Азербайджана рассказали, передает то же агентство, о том, что продолжаются столкновения, которые шли всю ночь. В Баку также опровергли сообщения Еревана о сбитых воздушных судах.

Ведомство выложило на своей странице в "Ютуб" видео, на котором видно, как военные обстреливают силы противника.

Как передает РИА "Новости" с места событий, в Степанакерте были слышны артиллерийские взрывы. А президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал ситуацию в интервью "Аль-Джазире". Глава государства считает, что конфликт необходимо завершить как можно быстрее, так как страна не может ждать еще 30 лет. Он также отметил, что у России более высокая роль в процессе урегулирования конфликта, чем у других стран.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что произошло за неделю в Нагорном Карабахе.