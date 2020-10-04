Азербайджан выпустил ракеты по самолетам РФ у Еревана - СМИ

Азербайджан выпустил ракеты по самолетам РФ у Еревана - СМИ
Ил-76. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Источник утверждает, что два снаряда удалось перехватить

Азербайджанские ракеты были якобы выпущены по технике ВКС России, базирующейся вблизи Еревана. Снаряды перехватили за мгновения до удара по аэродрому, где, предположительно, и находились военные транспортники Ил-76 и вертолеты российских ВКС.

Как отмечает источник, изначально распространенную в Сети видеозапись многие издания расценили как атаку сил Азербайджана по АЭС Армении с помощью ракет "Точка-У", однако, учитывая то, что снаряды действуют на расстоянии ограниченной дальности, долететь они могли лишь до Еревана, где более значимым стратегическим объектом является не АЭС Армении, а аэродром с российской техникой.

Отмечается, что два выпущенных снаряда были перехвачены ЗРК С-300.

Официального подтверждения приведенной информации не последовало. Инцидент может привести к крайнему усугублению ситуации, сообщает Avia.pro.

Ранее военный эксперт Александр Михайловский заявил, что в настоящее время можно утверждать лишь об эскалации военного конфликта на территории Карабаха: армянские и азербайджанские силы предпочитают избегать обсуждений перемирия, продолжая стягивать войска к линии соприкосновения.

В Минобороны Армении заявили, что в ходе ожесточенных боевых действий на территории Карабаха были сбиты три военных самолета ВВС Азербайджана.


Егор МАЛКОВ

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