Интернет-пользователей привлек необычный "кабриолет" в воздухе

Министерство обороны РФ опубликовало в Сети видеозапись к столетию летно-испытательного центра им. Чкалова, в котором проводятся тест-полеты для всей авиационной техники – как в пределах РФ, так и для иностранных заказчиков.

Многие интернет-пользователи обратили внимание, что у Су-57, новейшего отечественного истребителя пятого поколения, открыта кабина – на видеозаписи видно, как летчик проводит полет, находясь в открытом контакте с внешней атмосферой воздушного пространства.

Оказалось, что речь идет вовсе не о новой модифицированной версии "Сухого". Пилот просто отрабатывал полет, чтобы узнать, как поведет себя судно во внештатной ситуации.

Многоэтапное тестирование Су-57 предполагает на одном из уровней полет с открытой кабиной – таким образом специалисты выясняют поведение судна и самочувствие пилота в указанной ситуации, если крышка будет сорвана по тем или иным причинам, сообщает "Российская газета".

Крышка была снята еще на земле. Пилот провел испытания без всяких проблем, на работу судна отсутствие детали не повлияло.

Также в ролике было показано, как Су-35С произвел пуск ракетного снаряда Р-37М класса "воздух-воздух". Ее длина превышает 4 метра. Максимальная дальность может составлять до 200 км.

Ранее стало известно, что во время выставки на МАКС-2019 Су-57 произвел неизгладимое впечатление на представителей иностранных делегаций.