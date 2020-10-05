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Запуск ракет со стороны Армении был зафиксирован утром радарами противовоздушной обороны Азербайджана. Об этом рассказали в Министерстве обороны страны.
Ракеты запущены по территории Азербайджана из Джермукского, Кафанского и Бердского районов Армении. Обстрелу подверглись районы с большой численностью населения и важными объектами гражданской инфраструктуры, сообщает военное ведомство.
В Армении факт обстрела территории Азербайджана опровергли. И обвинили Баку в открытии огня.
Азербайджан назвал действия Армении безответственными и преступными. А также предупредило принятии ответных мер.
Минобороны страны в доказательство запуска ракет с территории противника опубликовало видео.
Ранее "Утро.ру" раскрыло последние подробности ожесточенных боев в Нагорном Карабахе. Там ВС Армении сбили три самолета Военно-воздушных сил Азербайджана.
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