Армения выпустила ракеты по Азербайджану - видео

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В Баку показали летящие с территории противника снаряды

Запуск ракет со стороны Армении был зафиксирован утром радарами противовоздушной обороны Азербайджана. Об этом рассказали в Министерстве обороны страны.

Ракеты запущены по территории Азербайджана из Джермукского, Кафанского и Бердского районов Армении. Обстрелу подверглись районы с большой численностью населения и важными объектами гражданской инфраструктуры, сообщает военное ведомство.

В Армении факт обстрела территории Азербайджана опровергли. И обвинили Баку в открытии огня.

Азербайджан назвал действия Армении безответственными и преступными. А также предупредило принятии ответных мер.

Минобороны страны в доказательство запуска ракет с территории противника опубликовало видео.

Ранее "Утро.ру" раскрыло последние подробности ожесточенных боев в Нагорном Карабахе. Там ВС Армении сбили три самолета  Военно-воздушных сил Азербайджана.

Полина ДОРОЖКИНА

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