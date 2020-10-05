США готовят "суперглушилки" против российских кораблей

США готовят "суперглушилки" против российских кораблей
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Первыми их получат эсминцы "Арли Берк" с "Томагавками"

ВМС США готовятся принять на вооружение новейший комплекс радиоэлектронной борьбы AN/SLQ-32 Block III, который по версии разработчиков, компании Northrop Grumman, должен защитить американские корабли от российских ракет.

Суть новинки в минимальном количестве антенн и оборудования, расставленного по всей палубе. Когда антенн много, корабль становится заметнее для радаров, а значит у него больше шансов пострадать от ракеты. Кроме того, новая система эффективнее ослепляет головки самонаведения ракет. У AN/SLQ-32 открытая архитектура, и ее можно объединить с другими комплексами.

Как пишет журнал The Drive, первая партия новой системы РЭБ обойдется флоту в немногим более $100 млн, а весь контракт оценивается в $1,16 млрд. Устанавливать AN/SLQ-32, в первую очередь, планируется на эсминцы типа "Арли Берк".

В США полагают, что система коренным образом изменит ведение морского боя. Она не только будет сбивать с курса ракеты, но и подавлять связь, глушить дроны, а также атаковать командные пункты кораблей, выводя из строя их навигационные приборы.

Александр ИЛЬИН

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