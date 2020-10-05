У Азербайджана есть преимущество в зоне боевых действий

Азербайджанские военными первыми в истории применили в боевых действих ракетный комплекс LORA израильского производства, который значительно точнее советского "Точка-У", имеющегося на вооружении Армении.

Как пишет журнал The Drive, коэффициент вероятного кругового отклонения "Лоры" всего 10 метров, поэтому это идеальное оружие для удара по стратегическим объектам, к которым несомненно можно отнести мост, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Удар предположительно был нанесен 2 октября. Позже в интернете распространили видео удара. На стопкадре было довольно легко определить израильскую ракету.

В период с 2017 по 2018 год Азербайджан получил порядка 50 ракет "Лора" вместе с грузовиками, оснащенными контейнерными пусковыми установками на 4 ракеты каждая.

По мнению военных экспертов, боеголовки весом 453 килограмма, может оказаться достаточно, чтобы уничтожить мост. Кроме этого высокоточного оружия у Азербайджана есть планирующие бомбы, которые могут запускаться с турецких беспилотников BayraktarTB2. Также азербайджанские военные располагают барражирующими боеприпасами израильского производства. Однако только LORA могут наносить настолько мощные и точные удары.

ПВО Армении задействовали С-300 в ночь с 1 до 2 октября. Как предположили в СМИ, Азербайджан мог нанести удар ракетами, однако позже Минобороны Армении сообщило, что было сбито три азербайджанских беспилотника. В ответ на LORA Ереван теоретически может использовать "Искандеры", но это слишком разрушительно оружие, и добро на это должна дать Москва, которая официально пока сохраняет нейтралитет.

"Байрактары" с барражирующими боеприпасом Harop стали самым грозным оружием Баку в последнее время. Минобороны Азербайджана регулярно распространяет видеоролики, где ими носятся удары по бронетехнике и живой силе вооруженных сил Армении.