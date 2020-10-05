Предположительно бомбардировщики использовали Х-55

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС совершил пуски крылатых ракет на полигоне в республике Коми, а также дозаправку в воздухе. Учения в республике проходили на фоне участившихся полетов российских и американских стратегов и ухудшения отношений в целом между Россией и США.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, все крылатые ракеты успешно поразили цели, что и было зафиксировано средствами объективного контроля. Полет бомбардировщика продолжался более 8 часов, что для стратега, в общем, не так много.

Какие крылатые ракеты использовал Ту-95МС не сообщается, однако вероятно, это были Х-55. В грузовом отсеке бомбардировщика помещается шесть таких ракет. В модификации Ту-95МС16 предусмотрена подвеска еще 10 "пятьдесят пятых".

Х-55 совершает полет на дозвуковой скорости и предельно малой высоте, при этом, огибая местность, что делает ее крайне сложной для систем ПВО. Ракета оснащена автономной автокорреляционной инерциальной системой наведения, которая работает вместе с системой коррекции траектории по рельефу местности. Специально для Х-55 разработана и боевая часть с термоядерным запасом мощностью 200-500 килотонн. Дальность полета ракеты – 2,5 тыс. километров.

Теоретически Ту-95МС мог отстреляться и ракетами Х-101. Это самое точное и опасное оружие бомбардировщика, но и самое дорогостоящее, поэтому вряд ли на этих учениях применяли "сто первые".