Премьер Армении рассказал об участии Анкары в конфликте советнику Трампа

В США выразили обеспокоенность с связи с информацией, что Турция использует истребители F-16 в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом в интервью News York Times заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, он рассказал об этом советнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену, заявив, что в Вашингтоне должны объяснить были ли F-16 проданы Турции для бомбежек мирных сел и мирного населения.

Отмечается, что О'Брайен выслушал и принял опасения Пашиняна. Премьер-министр Армении уверяет, что должен был говорить на эту тему с Трампом, однако тот заболел.

Официальный Баку, как и раньше отрицает участие турецких F-16 в карабахском конфликте.

Тем не менее, News York Times пишет, что США оказались в неловком положении, так как политически влиятельная армянская диаспора настаивает на том, что Турция, входящая в НАТО, использует эффективные истребители на стороне врага Еревана.

Накануне правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием принять меры против Турции, которая по версии Еревана, участвует в конфликте в Нагорном Карабахе. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении штурмовика Су-25 ВВС Армении турецким F-16, однако в Анкаре и Баку уверяют, что это не соответствует действительности.