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В США выразили обеспокоенность с связи с информацией, что Турция использует истребители F-16 в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом в интервью News York Times заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, он рассказал об этом советнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену, заявив, что в Вашингтоне должны объяснить были ли F-16 проданы Турции для бомбежек мирных сел и мирного населения.
Отмечается, что О'Брайен выслушал и принял опасения Пашиняна. Премьер-министр Армении уверяет, что должен был говорить на эту тему с Трампом, однако тот заболел.
Официальный Баку, как и раньше отрицает участие турецких F-16 в карабахском конфликте.
Тем не менее, News York Times пишет, что США оказались в неловком положении, так как политически влиятельная армянская диаспора настаивает на том, что Турция, входящая в НАТО, использует эффективные истребители на стороне врага Еревана.
Накануне правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием принять меры против Турции, которая по версии Еревана, участвует в конфликте в Нагорном Карабахе. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении штурмовика Су-25 ВВС Армении турецким F-16, однако в Анкаре и Баку уверяют, что это не соответствует действительности.
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