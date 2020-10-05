"Арли Берк" дежурил напротив Ирана семь месяцев

США не хватает боевых кораблей для патрулирования. Такие выводы сделало издание Popular Mechanics на основании 208-дневного похода эсминца USS Stout. Почти семь месяцев этот корабль провел на Ближнем Востоке, а его экипаж наблюдал за коммерческими судами, проходящими через Ормузский пролив напротив Ирана.

Для эсминцев типа "Арли Берк" установлена планка – 6 месяцев. В США объяснили слишком долгий поход пандемией коронавируса, однако у Popular Mechanics другая точка зрения. В составе ВМС США огромное количество боевых кораблей, однако амбиции Вашингтона настолько велики, что для патрулирования всех стратегически важных для Пентагона регионов эсминцев не хватает.

В настоящее время у США 355 кораблей, и это количество американских моряков совершенно не устраивает. Совсем недавно исследовательские группы, созданные по поручению министра обороны Марка Эспера, постановили, что Америке нужен флот в 534 корабля. При этом часть из них должны стать беспилотными, чтобы сократить бюджетные затраты. Флот в 500 кораблей США хотели заполучить еще в 80-х годах прошлого века, однако холодная война окончилось, и столько амбициозные планы не претворились в жизнь.