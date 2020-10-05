У Анкары потребовали найти альтернативу российским системам

Турции нужно найти альтернативу российским зенитно-ракетным комплексам С-400, так как только таким образом не будет создаваться риск для авиации НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, по его словам, которые приводит РИА "Новости", Турция может столкнуться с серьезными санкциями со стороны США.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ответ в очередной раз отметил, что Анкара купила С-400, так как не смогла приобрести американские ЗРК "Пэтриот" или другие системы этого же класса.

Стоит отметить, что это распространенный ответ Турции, которая хотела вместе с "Пэтриотами" заполучить часть технологий, однако Госдеп отказался их передавать. В итоге состоялась известная сделка по С-400, которая оставила турков без истребителей F-35, а США – партнера, который производит большую часть его комплектующих.

Турция до сих пор не поставила на боевое дежурство С-400, хотя и испытывала радар комплекса на истребителях F-16 и F-4. Некоторые военные эксперты полагают, что Анкара не теряет надежды заполучить истребители F-35 и постарается уладить вопросы по С-400 с США.

Но в Вашингтоне пока непреклонны и требуют, чтобы Турция продала российские ЗРК, что для Эрдогана совершенно неприемлемо. В итоге и Турция не использует С-400, и США не могут поставить Анкаре F-35 и наладить массовый выпуск дефицитных деталей для самолета в этой стране. Ранее американские сенаторы предложили купить у Турции С-400 и дальше спокойно поставлять им F-35, однако в Анкаре сочли это предложение несерьезным.