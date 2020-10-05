РСЗО "Полонез" из Минска изменили баланс сил на Кавказе

Минск поставлял Азербайджану вооружение вопреки России и тем самым нарушил баланс сил в регионе. Такое мнение озвучил в эфире Youtube-канала PolitWera полковник в отставке, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск в Беларуси Владимир Трухан.

По данным канала, Беларусь поставила Азербайджану 10 ракетных комплексов "Полонез", целую танковую бригаду – 153 Т-72 и 60 БТР-70, дивизион самоходок "Пион" калибра 203 мм, больше 6 дивизионов гаубиц, эскадрилью Су-25, а также множество ЗРК "Оса-1Т", несколько ЗРК "Бук-МБ" и 27 комплексов С-125-ТМ.

Как отметил Трухан, Беларусь модернизировала С-125, которые достались Азербайджану после развала СССР, а Лукашенко якобы "барыжил" техникой и вооружением на вторичном рынке через Саудовскую Аравию, опустошая склады белорусского военного округа. И "волшебный миллиард" долларов, который ВПК республики относительно недавно продемонстрировал своему лидеру, взялся именно оттуда.

При этом поставки "Полонеза" он объяснил отчасти тем, что Азербайджан был недоволен, что Россия поставляла ему экспортные варианты вооружения, которые уступают войсковым. К тому же Россия при желании может, по словам полковника, "отключить на них радиоэлектронику".

Ранее на сайте президента Беларуси появилась информация о телефонном разговоре Александра Лукашенко с президентом Армении Арменом Саркисяном.

При этом особенно отмечается, что был затронут вопрос о тиражируемых некоторыми СМИ недавних поставках военных грузов из Беларуси в Азербайджан. В пресс-релизе назвали эту информацию фейковой и подчеркнули, что за последние полгода никаких поставок военной техники из Беларуси в Азербайджан не было.

Стоит отметить, что РСЗО "Полонез", действительно, состоит на вооружении армии Азербайджана с 2018 года. Однако это официальные поставки в рамках межправительственного соглашения между двумя республиками. Согласно первому контракту, Минск поставил Баку десять комплексов калибра 300 мм в состав которых вошли пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, РЛС. Нельзя забывать, что Россия поставила Армении ОТРК "Искандер", видимо, как раз руководствуясь соображениями баланса.

По танкам также есть открытая информация. В период с 2002 по 2012 годов Азербайджан купил у Беларуси 153 танка Т-72. Также эти машины продавались в Иран, Йемен, Уганду. Танки Т-90С Баку закупил уже у России в 2013 году.

Также за эти годы Азербайджан купил у Беларуси 120 пушек Д-30 и 12 самоходных гаубиц 2С7 "Пион".