Турция на пороге войны: в США забили тревогу

Кипр и Карабах могут стать центрами глобального конфликта - Эрдогана сравнили с Хусейном

Турция стала похожей на Ирак 1990-х годов, поэтому шансы столкновения с нею очень велики. Турецкий президент Реджеп Эрдоган, как и в свое время Саддам Хусейн, видит, что экономика его страны рушится, поэтому ему придется пойти на какие-то шаги, и они могут быть самыми опасными.

Турецкий лидер с самого начала активно поддержал Азербайджан в конфликте с Арменией, причем, кроме Турции, ни одна страна не повела себя таким образом. Турция платит наемникам в Азербайджане, которые охраняют нефтяные объекты, но на деле могут быстро пополнить боеспособные отряды.

Ранее Турция вторглась в спорную экономическую зону, на которую также претендует Кипр. Только организация "горячей линии" позволила предотвратить вооруженный конфликт из-за побережья в Восточном Средиземноморье. Как известно, обе страны спорят за право бурить шельф в этом районе.

Как пишет журнал The National Interest, Турция постепенно отказывается от дипломатических методов и преисполнена решимости по идеологическим и популистским причинам нанести военный удар. При этом Эрдоган будет выжидать, пока решит, как извлечь из военного вмешательства максимальную выгоду.

NI напомнил, как в 1974 году Турция оккупировала Фамагусту. Квартал Вароша, который раньше был туристическим центром, превратился в "город-призрак" с многомиллиардной недвижимостью. Есть опасения, что Анкара попытается захватить его.

Эрдоган считает, что Запад слаб, и ему можно диктовать свою волю. По версии NI, проблем добавляет Германия, так как канцлер Ангела Меркель не хочет применять значимые санкции против Турции. В Берлине опасаются, что турки могут использовать свою обширную диаспору в Германии для расшатывания ситуации в стране изнутри.