Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Азербайджанская армия взяла под контроль три населенных пункта в Джабраильском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Также глава республики добавил, что азербайджанские силы смогли взять несколько стратегических высот в указанном районе.
В Минобороны Армении же сообщили, что смогли нейтрализовать крупный отряд противника на территории Карабаха, передает РИА "Новости".
Власти непризнанной республики, в свою очередь, заявляют об использовании со стороны Баку запрещенного оружия. В НКР считают, что тем самым Азербайджан проводит военные действия в обход международных правил. Глава пресс-службы президента НКР Ваграм Погосян считает, что азербайджанская сторона привлекает к конфликту наемных боевиков из террористических ячеек, поэтому администрация Баку должна понести наказание.
Ранее в Минобороны Армении заявили о выведении из строя трех военных самолетов противника.
У противников Еревана больше возможностей повлиять на исход войны за Карабах
Дмитрий Песков считает, что рост числа заболевших - серьезный повод для мобилизации