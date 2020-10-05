Глава республики заявил о захвате стратегических высот в регионе

Азербайджанская армия взяла под контроль три населенных пункта в Джабраильском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также глава республики добавил, что азербайджанские силы смогли взять несколько стратегических высот в указанном районе.

В Минобороны Армении же сообщили, что смогли нейтрализовать крупный отряд противника на территории Карабаха, передает РИА "Новости".

Власти непризнанной республики, в свою очередь, заявляют об использовании со стороны Баку запрещенного оружия. В НКР считают, что тем самым Азербайджан проводит военные действия в обход международных правил. Глава пресс-службы президента НКР Ваграм Погосян считает, что азербайджанская сторона привлекает к конфликту наемных боевиков из террористических ячеек, поэтому администрация Баку должна понести наказание.

Ранее в Минобороны Армении заявили о выведении из строя трех военных самолетов противника.