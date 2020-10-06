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Президент Сирии Башар Асад обвинил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана в развязывании конфликта в Нагорном Карабахе. В интервью РИА "Новости" он заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в зону конфликта, и Дамаск может это подтвердить.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 октября в Карабахе находились 322 боевика из Сирии, при этом 93 уже были убиты в районе боевых действий. О переброски боевиков ранее говорил и президент Франции Эммануэль Макрон, который даже подчеркивал, что у Парижа есть доказательства.
По словам Асада, Эрдоган начинает войны в различных регионах, чтобы отвлечь общественное внимание турок от его действий внутри страны, и особенно после того, как стало известно о его "скандальных связях" с запрещенным в РФ "Исламским государством". Глава Сирии напомнил, что террористы продавали сирийскую нефть именно через Турцию.
Во время войны в Сирии Эрдоган всегда были непримиримым противником Башара Асада, и в Анкаре никогда не скрывали, что одна из главных целей Турции – покончить с властью действующего президента Сирии. Турки противостоят в Сирии курдам и поддерживают некоторые исламистские группировки.
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