Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Военные двух конфликтующих стран беспощадно обстреливают регион и друг друга. Несколько часов назад Минобороны Армении выложило в Сети съемку с места ударов.
На видео, опубликованном в "Фейсбук" представителя ведомства Шушан Степанян, показано, как снаряд прямой наводкой попадает в танк противника.
А военное ведомство Азербайджана опубликовало другие кадры. На них – захваченные у врага боеприпасы и техника.
По данным главы Минздрава Армении, с начала обострения в Нагорном Карабахе в стране погибли 19 и ранены 80 мирных жителей, передает телеканал "360".
В Азербайджане с начала конфликта в спорном регионе – 27 жертв и 141 пострадавший.
Армения надеется на помощь России
Пользователи возмущены отсутствием добрых пожеланий зараженному коронавирусом президенту от его соперников