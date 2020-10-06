Армения показала уничтожение танка Азербайджана на видео

Противоборствующие стороны демонстрируют свои "победы"

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Военные двух конфликтующих стран беспощадно обстреливают регион и друг друга. Несколько часов назад Минобороны Армении выложило в Сети съемку с места ударов.

На видео, опубликованном в "Фейсбук" представителя ведомства Шушан Степанян, показано, как снаряд прямой наводкой попадает в танк противника.

А военное ведомство Азербайджана опубликовало другие кадры. На них – захваченные у врага боеприпасы и техника.

По данным главы Минздрава Армении, с начала обострения в Нагорном Карабахе в стране погибли 19  и ранены 80 мирных жителей, передает телеканал "360".

В Азербайджане с начала конфликта в спорном регионе – 27 жертв и 141 пострадавший.

Полина ДОРОЖКИНА

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