Противоборствующие стороны демонстрируют свои "победы"

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Военные двух конфликтующих стран беспощадно обстреливают регион и друг друга. Несколько часов назад Минобороны Армении выложило в Сети съемку с места ударов.

На видео, опубликованном в "Фейсбук" представителя ведомства Шушан Степанян, показано, как снаряд прямой наводкой попадает в танк противника.

А военное ведомство Азербайджана опубликовало другие кадры. На них – захваченные у врага боеприпасы и техника.

По данным главы Минздрава Армении, с начала обострения в Нагорном Карабахе в стране погибли 19 и ранены 80 мирных жителей, передает телеканал "360".

В Азербайджане с начала конфликта в спорном регионе – 27 жертв и 141 пострадавший.