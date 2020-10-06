На Западе раскрыли причину полета Су-57 без кабины

На Западе раскрыли причину полета Су-57 без кабины
Фото:UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Испытатели выясняли порог скорости, когда летчик уже будет подвергаться опасности

На Западе оценили полет Су-57 с открытой кабиной, как в "кабриолете", который недавно опубликовали к столетию Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени Чкалова.

Как пишет The Drive, это одно из самых необычных испытаний истребителя, которые проводятся, однако они необходимы для тестирования системы катапультирования. Перед тем, как кресло выстреливается вместе с летчиком, несколько секунд он как раз находится без фонаря над головой.


Журнал уточняет, что испытывался седьмой прототип Т-50-8, который совершил свой первый полет 17 ноября 2016 года.

На Су-57 сейчас стоит катапультное кресло К-36Д-5, летный костюм ППК-7 и шлем ЗШ-10, разработанные компанией "Звезда". Испытательный полет Т-50-8 без фонаря напомнил авторам издания испытания бомбардировщика Panavia Tornado в 1988 году.

Тогда летчик-испытатель Кит Хартли летел "без верха" на скорости около 500 узлов, то есть около 1000 км/час. Тогда Хартли обнаружил, что на такой скорости пилоту уже начинает угрожать опасность, так как нагретый воздух бьет в заднюю часть кабины и, отражаясь, бьет по летчику.

Александр ИЛЬИН

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