Модернизированные российские боеприпасы ничуть не уступают американским

Новое видео с Су-57 и Су-35С, опубликованное Минобороны в честь 100-летия Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени Чкалова, говорит о том, что Россия стоит на пороге принятия на вооружение новых ракет класса "воздух-воздух".

Внимание журнала The Drive привлекли Су-57 с ракетами Р-77 новой модификации, а также Су-35С с модернизированными Р-37М большой дальности.

По классификации НАТО Р-77 – это К-77М, еще известная как "Изделие 180". Также существует "Изделие – 180ПД" с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД).

На Р-77 нет привычных стабилизаторов, поэтому точно определить модель невозможно, вероятно, для испытаний построили специальные прототипы.

Р-77 начали разрабатывать в 80-е годы прошлого века в противовес американским AIM-120 AMRAAM. На вооружение эти ракеты поступили только в 1994 году. К слову, улучшенные Р-77-1 были замечены в Сирии, у ракеты улучшенная головка самонаведения (ГСН), лучшая аэродинамика. Однако Р-77М – это уже следующий этап. На ней уже нет решетчатых стабилизаторов, что улучшает аэродинамику и ЭПР.

По неподтвержденным данным, дальность К-77М в два раза больше, чем у Р-77. Предположительно новая ракета будет соответствовать новейшей американской AIM-120D.

Кроме того, как заявляет производитель, компания "Вымпел", ракета сможет уничтожить даже зенитные ракеты, выпущенные с земли, а также ракеты, приближающиеся сзади. Изначально К-77М создавалась для внутреннего отсека Су-57, однако, судя по всему, их будут располагать на внешних узлах подвески.

Также Су-57 во внутреннем отсеке будет нести ракету "Вымпел К-74М2", однако о ней пока известно крайне мало.

Не менее интересны испытания Р-37М на Су-35С. Раньше этой дальнобойной ракетой предполагалось вооружать только МиГ-31БМ, однако теперь, судя по всему, и "Фланкер" получит как минимум четыре Р-37М.