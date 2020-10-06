Беспилотники расстреливают их, как в тире, а должной ПВО нет

Конфликт в Нагорном Карабахе показывает, что танки в горной местности уже на так эффективны как раньше. В первые дни боев были уничтожены не менее десяти азербайджанских танков и БМП. В свою очередь, Минобороны Азербайджана опубликовало видео поражения как минимум нескольких танков с турецких беспилотников "Байрактар". Точно также огонь наносился по командным пунктам, зенитно-ракетным комплексам и живой силе противника.

Как пишет The National Interest, горы – это, мягко говоря, не идеальная локация для танков, так как они слишком уязвимы для ПТРК и ударных беспилотников. Если боевые действия в Нагорном Карабахе будут и дальше развиваться по такому сценарию, конфликт может привести к крупнейшим потерям танков со времен Иракской войны.

На данный момент Армения уверяет, что уничтожила 137 азербайджанских танков и другой техники, в то время как Баку называет цифру 130. Это уже превышает цифры потерь танков во время войны в Персидском заливе, когда иракцы потеряли 85 танков.

По мнению экспертов, такие потери танков связаны не только с эффективностью беспилотников, но и неудачной тактикой. На Кавказе слишком разнообразный ландшафт, и ни одна из сторон не располагала достаточными средствами для защиты своей техники с воздуха.

В Морской пехоте США танки давно сняли с вооружения, так как признали их слишком уязвимыми для высокоточных ударов. Аналогично британская армия существенно сократила количество танков. Россия также не торопится принимать на вооружение дорогостоящую Т-14 "Армату" и планирует выпустить относительно небольшую партию.