Летчики уничтожили условные цели противника боеприпасами П-50Т

Минобороны опубликовало видео, на котором лейтенанты ВВС, выпускники прошлого года, впервые пилотировали бомбардировщики Су-34.

Учения проходили на аэродроме Шагол в Челябинской области, задачей летчиков было уничтожение условных целей противника, на видео показан взлет, полет на высоте, снятый камерой из кабины, а также посадка.

Сообщается, что полеты проходили на малых и средних высотах от 300 до 3 тыс. метров. Цели имитировали командные пункты и бронетехнику, на них и были сброшены практические авиабомбы П-50Т, предназначенные для обучения летного состава.

Всего в учениях принимали участие 15 летчиков и штурманов смешанного авиационного полка Центрального военного округа. Прежде чем совершить свои первые самостоятельные полеты, они налетали более 100 часов с инструкторами на аэродроме Шагол.