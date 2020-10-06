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Минобороны опубликовало видео, на котором лейтенанты ВВС, выпускники прошлого года, впервые пилотировали бомбардировщики Су-34.
Учения проходили на аэродроме Шагол в Челябинской области, задачей летчиков было уничтожение условных целей противника, на видео показан взлет, полет на высоте, снятый камерой из кабины, а также посадка.
Сообщается, что полеты проходили на малых и средних высотах от 300 до 3 тыс. метров. Цели имитировали командные пункты и бронетехнику, на них и были сброшены практические авиабомбы П-50Т, предназначенные для обучения летного состава.
Всего в учениях принимали участие 15 летчиков и штурманов смешанного авиационного полка Центрального военного округа. Прежде чем совершить свои первые самостоятельные полеты, они налетали более 100 часов с инструкторами на аэродроме Шагол.
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