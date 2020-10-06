Су-34 отбомбились в Челябинской области - видео

Су-34 отбомбились в Челябинской области - видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Летчики уничтожили условные цели противника боеприпасами П-50Т

Минобороны опубликовало видео, на котором лейтенанты ВВС, выпускники прошлого года, впервые пилотировали бомбардировщики Су-34.

Учения проходили на аэродроме Шагол в Челябинской области, задачей летчиков было уничтожение условных целей противника, на видео показан взлет, полет на высоте, снятый камерой из кабины, а также посадка.

Сообщается, что полеты проходили на малых и средних высотах от 300 до 3 тыс. метров. Цели имитировали командные пункты и бронетехнику, на них и были сброшены практические авиабомбы П-50Т, предназначенные для обучения летного состава.


Всего в учениях принимали участие 15 летчиков и штурманов смешанного авиационного полка Центрального военного округа. Прежде чем совершить свои первые самостоятельные полеты, они налетали более 100 часов с инструкторами на аэродроме Шагол.

Александр ИЛЬИН

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