СМИ: НАТО стремится подавить Черноморский флот

СМИ: НАТО стремится подавить Черноморский флот
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
США хотят показать, что являются хозяевами положения

В России продолжают нагнетать вокруг учений кораблей НАТО в Черном море, которые участились после событий 2014 года в Крыму. Российский сайт RT выпустил материал, в котором уверяет, что систематическое появление военных кораблей нечерноморских стран НАТО связано с желание альянса показать, что именно он доминирует в регионе. В качестве примера издание приводит недавний заход в Черное море британского эсминца Dragon.

Как считает член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, НАТО пытается "обжить" Черное море, чтобы заявить о своих правах и подавить влияние Черноморского флота. Однако, по мнению эксперта, это невыполнимый план.

Действительно, согласно конвенции Мотре, боевые корабли нечерноморских государство могут находиться в Черном море не более 21 суток, а их суммарный тоннаж не должен превышать 45 тыс. тонн. В этом смысле подавляющее преимущество у России и Турции, однако последняя как раз входит в НАТО. Но по мнению Кошкина, США сейчас особо не рассчитывают на Анкару и предпочитают действововать самостоятельно.

США отправляют в Черное море достаточно опасные и крупные корабли, например, эсминцы типа "Арли Берк" с крылатыми ракетами "Томагавк".

Первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской напомнил об эсминце "Рузвельт", имеющим на вооружении до 90 ракет "Томагавк". Военный подчеркнул, что в 2020 году корабли НАТО стали находиться в Черном море на треть дольше по сравнению с прошлым годом.

Александр ИЛЬИН

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