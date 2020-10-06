Комплекс уже повезли на стрельбы в провинцию Синоп

После того как США и НАТО в очередной раз "пожурили" Турцию за покупку С-400, а Анкара привычно ответила, что у нее не было другого выбора, так как американцы не продали им "Пэтриот" на выгодных условиях, турецкое издание Yeni Akit сообщило о готовящихся испытаниях С-400 на берегу Черного моря.

Как пишет издание, комплекс уже проследовал через город Самсун в сторону провинции Синоп на севере страны. О том, что готовятся испытания ЗРК говорит и тот факт, что над Синопом закрыли воздушное пространство.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400, которые Анкара приобрела у России пока так и не заступили на боевое дежурство. Такое положение дел позволяет Анкаре держать в уме истребители F-35, которые США отказались продавать из-за С-400. Турцию уже исключили из программы, однако в США наметился серьезный дефицит деталей истребителя пятого поколения, которые как раз планировалось производить в Турции.

Анкара заявила о том, что будет производить сама истребители пятого поколения, отказавшись покупать российские Су-57. Однако когда появится TF-X, неизвестно – у Турции нет опыта производства истребителей, хотя по беспилотникам страна вырвалась в лидеры.

Есть вероятность, что Турция еще рассчитывает купить F-35, поэтому не торопится с С-400. До этого турецкие военные только испытывали радары системы на истребителях F-16 и F-4.