Военные показали запуск "Циркона" - видео

Военные показали запуск "Циркона" - видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ракета ушла с самого современного российского фрегата

Минобороны опубликовало видео испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". Судя по видеоролику, они проходили на фрегате проекта 22350, позже военные уточнили, что это был "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с номером 454.

По данным Минобороны, ракета разогналась до скорости 8 Махов и поразила цель на расстоянии 450 километров в Баренцевом море. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об успешном запуске президенту Владимиру Путину.


На видео показан старт ракеты из установки вертикального пуска – видно, как ракета сначала не быстро вылетает из шахты, а затем включается маршевый двигатель, и "Циркон" очень быстро улетает прочь. К сожалению, не показан момент поражения цели ракетой.

В конце июля этого года Минобороны заявило об успешном завершении испытаний гиперзвуковый ракеты "Циркон". Вооружить ими планируется фрегаты проекта 22350, перспективный атомный эсминец "Лидер" проекта 23560, атомный крейсер проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов", а также атомные поводные лодки проектов "Антей" и "Ясень".

Александр ИЛЬИН

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