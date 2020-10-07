От США потребовали прекратить помогать Азербайджану в карабахском конфликте

От США потребовали прекратить помогать Азербайджану в карабахском конфликте
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Пентагон рассматривает Баку как стратегическую опору в регионе

На вторую неделю конфликта в Нагорном Карабахе сенаторы-демократы в США потребовали приостановить поставки вооружений Азербайджану. Как пишет Defense News, Америка помогала с боевой подготовкой и Баку, и Еревану, а также продавала оружие. Правда, больше, по мнению западных экспертов, это делали Россия и Израиль.

Тем не менее, в Пентагоне давно воспринимают Азербайджан как стратегическую точку опоры в регионе, поэтому всячески подталкивают Баку к членству в НАТО.

В письме госсекретарю Майку Помпео на прошлой неделе высокопоставленный член сенатского комитета по международным отношениям сенатор Боб Менендес, а также более 10 сенаторов-демократов потребовали немедленно прекратить сотрудничество с Азербайджаном в области безопасности.

Сенаторы обвинили Азербайджан в разжигании боевых действий, а также вмешательстве Турции – страны НАТО. Демократы потребовали от президента Дональда Трампа немедленно повлиять на Анкару, чтобы та немедленно прекратила вмешиваться в конфликт. В Сенате отметили, что в противном случае прекратят все поставки вооружений в Турцию, хотя по факту его не продают туркам уже два года.

Однако Азербайджан по контракту должен получить пятнадцать 9-метровых многоцелевых катеров, которые планируется использовать в Каспийском море. Сумма сделки составляет $7,6 млн. Всего же поставки США Азербайджану в 2018 и 2019 годах оценивают в $100 млн.

Cопредседатель фракции Конгресса по армянским вопросам Фрэнк Паллоне сказал в интервью Defense News, что эти поставки могли быть использованы против Армении в карабахском конфликте.

Александр ИЛЬИН

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