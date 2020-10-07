Токио отходит от оборонительной политике и постепенно возвращается к захватнической

Точно так же, как Азербайджан решил вернуть себе Нагорный Карабах, Япония может попробовать заполучить Курилы. Такое мнение на страницах "Свободной прессы" озвучил автор Александр Ситников.

По его мнению, именно Страна Восходящего Солнца является наиболее сильной страной из тех, что "созрели для восстановления исторической справедливости". Поэтому Токио не теряет надежды вернуть себе Курильские острова, которые в Японии считает своими практически каждый.

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ даже поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с Россией. По всей видимости, речь шла о возвращении двух из четырех островов – Шикотана и Хабомаи. Ранее Токио настаивал и на возвращении Кунашира и Итурупа, но Москва наотрез отказалась, поэтому в Японии решили пойти на компромисс. Действующий премьер Есихидэ Суге, несомненно, также будет работать в этом направлении.

Между тем, Япония быстрыми темпами возрождает свои вооруженные силы, которые в первой половине двадцатого века по праву считались одними из сильнейших в мире. Страна активно закупает истребители F-35, планирует перестроить под них вертолетоносцы, а также разрабатывает сразу несколько видов гиперзвукового оружия. Кроме того, Токио поставил цель создать свой истребитель пятого поколения, а учитывая высокий уровень технологичности, для японцев это вполне посильная задача, тем более, они тесно сотрудничают с американскими компаниями.

Как считает Ситников, если так пойдет дальше, японцы будут уничтожать врага, "не целясь" – просто нажав кнопку "ликвидировать". Автор напомнил, как пять лет назад в Японии был принят закон, разрешающий использовать войска сил самообороны страны за пределами национальной территории. Несмотря на протесты оппозиции, закон приняли.

А Синдзе Або в своем заявлении по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны заявил, что послевоенные поколения страны не должны бесконечно нести бремя вины за действия японской армии.