В России разрабатывают новый пистолет "Маркер"

В России разрабатывают новый пистолет "Маркер"
Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оружие станет младшим родственником "Удава"

В России начали разрабатывать новый пистолет с интересным названием "Маркер".

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), работа ведется в инициативном порядке, а основные детали и узлы унифицируют со спортивными пистолетами РГ120 и РГ 120-1.

Отмечается, что пистолет будет похож на боевой, однако на стволе и затворе нанесут специальную яркую маркировку, благодаря которой его будет сложно перепутать с боевым оружием.

Дальность стрельбы "Маркера" составит не менее 10 метров. Температурный режиа работы – от минус пяти до 30 градусов по Цельсию. Ресурс его работы – не менее 2 тыс. выстрелов.

Стоит отметить, что спортивный РГ-120 разрабатывался на платформе нового пистолета "Удав". У РГ-120 ресурс на 25 тыс. выстрелов, а работать оружие может при температурах от минус 30 до плюс 50 градусов.

"Удав" должен заменить в армии легендарный пистолет Макарова, а испытывают его, в частности, в ДОСААФ. Что касается РГ-120 или "Аспида", то его планируется использовать в спортивных клубах. "Маркет" станет самым младшим в этом семействе и будет предназначаться для тех, кто только начал осваивать стрелковое оружие.

Александр ИЛЬИН

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