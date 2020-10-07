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В России начали разрабатывать новый пистолет с интересным названием "Маркер".
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), работа ведется в инициативном порядке, а основные детали и узлы унифицируют со спортивными пистолетами РГ120 и РГ 120-1.
Отмечается, что пистолет будет похож на боевой, однако на стволе и затворе нанесут специальную яркую маркировку, благодаря которой его будет сложно перепутать с боевым оружием.
Дальность стрельбы "Маркера" составит не менее 10 метров. Температурный режиа работы – от минус пяти до 30 градусов по Цельсию. Ресурс его работы – не менее 2 тыс. выстрелов.
Стоит отметить, что спортивный РГ-120 разрабатывался на платформе нового пистолета "Удав". У РГ-120 ресурс на 25 тыс. выстрелов, а работать оружие может при температурах от минус 30 до плюс 50 градусов.
"Удав" должен заменить в армии легендарный пистолет Макарова, а испытывают его, в частности, в ДОСААФ. Что касается РГ-120 или "Аспида", то его планируется использовать в спортивных клубах. "Маркет" станет самым младшим в этом семействе и будет предназначаться для тех, кто только начал осваивать стрелковое оружие.
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