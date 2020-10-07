Баку заявил о колоссальных потерях армянской стороны

Баку заявил о колоссальных потерях армянской стороны
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Ереван отчитался об очередном сбитом беспилотнике

Азербайджан опубликовал внушительные данные о потерях армянской стороны. Если верить Баку, то Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика с 27 сентября потеряли 250 танков и другой бронетехники, 270 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, 150 военных машин, 60 зенитно-ракетных комплексов, 11 пунктов боевого управления, 8 складов с боеприпасами, а также одну систему С-300.

В свою очередь, Минобороны Армении сообщило об уничтожении воинской части Азербайджана около села Сариджалу. На ней базировался мотострелковый батальон, усиленный артиллерией и подразделением специального назначения – всего 250-300 военнослужащих.


Кроме того, Ереван опубликовал видео уничтожения крупного склада горюче-смазочных материалов сопредельной стороны, а также заявил об уничтожении очередного азербайджанского беспилотника, также сопроводив информацию видео.


По данным РИА "Новости", над Степанакертом работала целая группа ударных беспилотников. Зенитчикам удалось сбить только один, он упал за городом, однако остальные БПЛА сбросили бомбы на город, ущерб в данный момент уточняется. 

Александр ИЛЬИН

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