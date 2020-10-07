Рядом с местом ЧП продолжается эвакуация людей

Предварительной причиной пожара на складе артиллерийских боеприпасов в Рязанской области назвали короткое замыкание. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на источники.

Ранее называлась другая версия: огонь перекинулся на склад с загоревшейся травы. Об этом заявили в пресс-службе Западного военного округа.

На данный момент в Рязанской области перекрыто движение по трассе "Каспий". Эвакуировано более 1600 человек из 14 населенных пунктов. На место ЧП прибыл пожарный поезд. Огонь тушат, в том числе, и с вертолетов.