Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
631 новости
Предварительной причиной пожара на складе артиллерийских боеприпасов в Рязанской области назвали короткое замыкание. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на источники.
Ранее называлась другая версия: огонь перекинулся на склад с загоревшейся травы. Об этом заявили в пресс-службе Западного военного округа.
На данный момент в Рязанской области перекрыто движение по трассе "Каспий". Эвакуировано более 1600 человек из 14 населенных пунктов. На место ЧП прибыл пожарный поезд. Огонь тушат, в том числе, и с вертолетов.
Эвакуируют села и деревни
Варшава потребовала компенсацию за строительство газопровода вопреки ее возражениям