Системы будут угрожать американским истребителям F-16, F-15 и даже F-35

Международное эмбарго на поставки вооружений Ирану подходит в концу, поэтому в скором времени Россия сможет поставить Тегерану С-400.

Как заявил посол России с Иране Леван Джагарян в интервью газете Resalet, Москва не видит проблем в поставки этого вооружения Ирану. По его словам, ни в Москве, ни в Тегеране не боятся угроз США, поэтому если договоренность будет достигнута, Россия выполнит свои обязательства по контракту.

Как напоминает The National Interest, в августе этого года Совбез ООН отказал США в продлении эмбарго на запрет поставок оружия Ирану, которое заканчивается 18 октября этого года. Эмбарго было частью "ядерной сделки" с Ираном, заключенной в 2015 году. Однако Трамп настолько противился ей, что в 2018 году США вышли из сделки.

Но Ирану от этого "ни горячо, ни холодно". Тегеран сможет закупать боевую технику, в том числе, такую серьезную, как С-400. Теперь американцы всерьез опасаются, что это вооружение "хлынет" в Ирак, Ливию, Йемен, где Тегеран поддерживает группировки боевиков.

С-400 считается одной из самых современных систем ПВО в мире. Она эффективна против большинства самолетов и баллистических ракет. В Тегеране уже есть С-300, и "Триумф" может поднять ПВО Ирана на новый уровень. Система представляет большую опасность для F-16, F-15, которые являются для С-400 стандартными целями. До сих пор неясно, сможет ли "Триумф" сбить F-35.

В прошлом году Россия отклонила запрос Ирана на приобретение С-400, сославшись на опасения, что система сделает ситуацию на Ближнем Востоке еще напряженнее. Однако теперь, с еще большим ухудшением отношений Москвы и Запада, сделка может состояться.