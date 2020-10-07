Новый "Леопард" стал еще мощнее и опаснее

В то время как Россия принимает на вооружение модернизированный танк Т-90М и собирает первую партию Т-14 "Армата", немцы тоже не стоят на месте. Недавно в Германии прошли первые испытания основного боевого танка Leopard 2A7V, модернизированной версии 2A6, и эта машина грозится стать лучшей, которую когда-либо делали в Европе.

Танк тестировали в Техническом центре вооруженных сил Германии в Меппене. Даже Leopard 2A6 по уровню защиты, огневой мощи и маневренности превзошел американский M1A2 Abrams, британский Challenger 2 и французский Leclerc. А новая версия еще более грозная. Общеизвестный факт, что немцы знают толк в танках.

Экипаж состоит из четырех человек, включая механика, который сидит в передней правой части корпуса. Командир и наводчик находятся в правой стороне башни, а заряжающий – в левой.

Leopard 2A7V оснастили 1500-сильным двигателем MTU Mb 873 ka 501 с турбонаддувом. Максимальная скорость по шоссе – 68 км/час. Запас хода по пересеченной местности – 550 километров. Для сравнения, у Т-72Б3 этот показатель равен 400.

Основным вооружением "Леопарда" осталась пушка Rheinmetall L/55, способная стрелять бронебойными снарядами DM53 Rheinmetall DM53 – Tracer (APFSDS-T). Кроме того, могут быть использованы снаряды с обедненным ураном. Также немцы уверяют, что у "Леопарда" лучшая броня на рынке плюс отличная противоминная защита с добавлением модульных пластин. Вдобавок, машина оборудована тепловизором Attica третьего поколения.

Как пишет The National Interest, всего немцы собираются модернизировать до уровня 2A7V до 150 "Леопардов". Первые серийные образцы поступят в части Бундесвера уже в следующем году.