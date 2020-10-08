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Американские военные упустили в Средиземном море принадлежащую России подводную лодку. Известно, что она была задействована в военных учениях у побережья Сирии, а потом вместе с другими участниками маневров покинула регион. США приглядывали за всеми судами, но за одной подлодкой не уследили.
Судя по активным попыткам авиации США обнаружить субмарину с воздуха, американские военные весьма раздражены. У них из-под носа ушла подводная лодка РФ, вооруженная крылатыми ракетами. Особенно их беспокоит ее возможное появление у южного берега Кипра, куда отправлены военные корабли НАТО.
По данным Avia.pro, вдоль побережья Кипра вторые сутки барражируют военный вертолет и противолодочный самолет США, но поиски пока не увенчались успехом.
Отметим, что флот РФ, в том числе подводный, имеет законные основания находиться в Средиземном море. Военные США не могут предпринять против российских судов в том регионе никаких действий. Их цель – не допустить приближения субмарины к натовским кораблям.
Ранее американские эксперты пояснили, зачем Россия расширяет военное присутствие в Средиземноморье.
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